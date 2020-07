FC Bayern konkretisiert Fahrplan vor Champions League - Sané und Co. stoßen Ende Juli dazu

Der FC Bayern München hat seinen Sommer-Fahrplan vor dem Wiederbeginn der Champions League im August genauer terminiert. Nach dem Start der Vorbereitung mit den ersten Corona-Tests am 20. Juli, gefolgt von einer ersten Cyber-Trainingseinheit, geht es drei Tage später (23. Juli) nach weiteren Corona-Tests mit Kleingruppentraining weiter.

Vom 26. Juli an soll laut Verein das Teamtraining gestartet werden. Das erste Pflichtspiel steht am 7. oder 8. August mit dem Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea an. Das Weiterkommen ist beim Rekordmeister nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel in London fest eingeplant. Wo die Partie gegen den Premier-League-Klub ausgetragen wird, ist hingegen noch offen. Zuletzt hieß es, dass die Bayern nicht in der heimischen Allianz Arena, sondern in Porto oder Guimaraes zum Rückspiel ran müssen.