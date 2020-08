FC Bayern München gegen den FC Chelsea live im TV und Online-Stream sehen

Der FC Bayern setzt die Jagd auf das Triple fort. Nachdem die Meisterschaft und der DFB-Pokal-Sieg bereits perfekt gemacht wurden, fehlt den Münchenern nur noch der Henkelpott, um den Erfolg der historischen Triple-Saison von 2013 zu wiederholen. Zumindest die Chancen auf einen Viertelfinal-Einzug und damit auf die Teilnahme am Finalturnier in Lissabon stehen nach dem 3:0 im Hinspiel an der Stamford Bridge nicht schlecht. Am Samstag (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) empfängt der deutsche Rekordmeister den FC Chelsea in der Allianz Arena und kann bereits den 18. Pflichtspielsieg in Serie feiern. Ein solcher ist angesichts des deutlichen Vorsprungs jedoch nicht einmal nötig.