FC Bayern München gegen den FC Salzburg live im TV und Online-Stream sehen

Soll gegen Salzburg ein Sieg her, müssen die Bayern sicherlich wieder einen Gang hochschalten. Denn bereits im Hinspiel entpuppten sich die Österreicher als unangenehmer Gegner. Erst in der Schlussphase konnten die Münchner aufdrehen und letztlich ein deutliches 6:2 herausschießen. Bis zur 79. Minute hatte es noch 2:2 gestanden. Die Generalprobe für das Bayern-Spiel verpatzten die Salzburger, verloren erstmals seit März 2020 in der Liga (1:3 gegen Sturm Graz). Ein Punktgewinn gegen den FCB wäre eine ordentliche Wiedergutmachung. Damit wäre auch ein Einzug ins Achtelfinale weiterhin möglich.