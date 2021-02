Training, Personal, Ziele: Trainer Hansi Flick erklärt den Plan des FC Bayern für die Klub-WM

Direkt nach dem Bundesliga-Spiel an diesem Freitag bei Hertha BSC (20.30 Uhr, DAZN) geht es für den FC Bayern München weiter zur Klub-WM in Katar. Bei dem Turnier vertritt der deutsche Rekordmeister als Titelgewinner in der Champions League den europäischen Vereinsfußball und wird maximal zwei Spiele absolvieren. Eigentlich hätte die Klub-WM bereits im Dezember 2020 ausgetragen werden sollen, wegen der Coronavirus-Pandemie wurde sie aber auf Februar verlegt. Bayern-Trainer Hansi Flick, hat einen klaren Plan, wie er das Turnier mit seiner Elf angehen wird. Anzeige

Anreise, Training, Regeneration Das Programm für die Bayern wird eng getaktet sein. Nach der Ankunft bleibt nur wenig Zeit, sich auf das für Montag (19 Uhr, live und kostenlos bei Bild.de) vorgesehene Halbfinale entweder gegen Al Duhail aus Katar oder Al Ahly Kairo aus Ägypten vorzubereiten. "Von der Belastung her ist es sehr hoch. Wir haben natürlich den Flug, Montag und Donnerstag die Spiele, also kaum Zeit zu trainieren. Aber das war uns klar", sagte Flick am Mittwoch in der digitalen Pressekonferenz vor der Partie in Berlin. Vor dem Halbfinale und zwischen den beiden Begegungen - so die Münchener erwartungsgemäß ins Endspiel einziehen sollten - wird daher hauptsächlich Regeneration auf dem Programm stehen.

Personal: Wer ist im Kader des FC Bayern In personeller Hinsicht wird der FCB den Weg mit einigen Fragezeichen antreten müssen. Ob die mit dem Coronavirus infizierten und daher quarantänepflichtigen Javi Martínez und Leon Goretzka mit im Flieger nach Katar sitzen oder möglicherweise nachreisen werden, war am Mittwoch offen. Insbesondere bei Goretzka, dessen Quarantäne erst in der Nacht von Freitag auf Samstag endet, könnte die Zeit knapp werden. Er hoffe jedoch, beide Profis in dem Wüstenstaat dabei zu haben, hatte Flick am Mittwoch betont.

Absehbar ist dagegen, dass der am Sprunggelenk verletzte Ersatztorwart Alexander Nübel im Aufgebot fehlen wird. Zwar steht der frühere Schalker auf der Kaderliste, die die Bayern an die FIFA gemeldet haben. Das liegt laut Flick aber nur daran, dass die Liste mit einigem zeitlichen Vorlauf an den Weltverband gesendet werden musste. Der Coach geht daher davon aus, dass Nübel auf den Trip nach Katar verzichten und seine Rehabilitation in München fortsetzen wird. "Es bringt ja nichts, wenn er dort vor Ort ist. Die medizinische Abteilung an der Säbener Straße ist besetzt - für die Spieler, die angeschlagen sind", unterstrich Flick.