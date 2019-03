Bundesliga im Liveticker: Der FC Bayern München im Duell mit dem FSV Mainz 05

Volle Kraft fürs Double: Nach dem K. o. in der Champions League fordert Trainer Niko Kovac beim FC Bayern München höchste Konzentration auf die nationalen Titeloptionen. „Wir haben zwei große Ziele“, sagte Kovac mit Blick auf die Fußball-Bundesliga und den DFB-Pokal. „Wir sind in beiden Wettbewerben voll dabei.“

Noch neun Runden stehen im offenen Titelkampf mit Borussia Dortmund an. Im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag (18 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) soll dabei die vor einer Woche zurückeroberte Tabellenführung behauptet werden. „Wir wollen in die Länderspielpause mit einem Sieg“, sagte Kovac. Er hofft, dass seine Spieler das 1:3 gegen den FC Liverpool aus den Köpfen verbannen können.