Die Partie FC Bayern München gegen Roter Stern Belgrad am Mittwoch (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in Gruppe B in der Champions League war vor fast 30 Jahren ein Halbfinale! Im damaligen Landesmeister-Wettbewerb unterlagen die Münchner dem damals noch für Jugoslawien antretenden Top-Team aus Belgrad mit 1:2 und 2:2. Ein Eigentor von Bayern-Keeper Raimund Aumann beendete im Rückspiel im ,,Marakana" von Belgrad alle Münchner Finalträume. In Bari krönte sich Roter Stern Belgrad kurz vor dem politischen Zerfall von Jugoslawien zum Europapokalsieger der Landesmeister.

Der Star von Roter Stern Belgrad war damals gerade mal zwei Jahre alt: Marco Marin (30), deutscher Ex-Nationalspieler, hat in der serbischen Heimat endlich wieder zu seiner Topform gefunden. Zum zweiten Mal in Folge führte der quirlige Mittelfeldspieler ,,Crvena" in die Champions-League-Gruppenphase. Im letzten Jahr machte Roter Stern Schlagzeilen, als man in der Gruppe den FC Liverpool mit 2:0 bezwang. Also Belgrad-Gruppe gleich Sieger-Gruppe? Spekulieren darf man ja auf Münchner Seite! Weniger spekulativ ist wohl die sportliche Zukunft von Marko Marin. ,,„Im Moment wäre ich nirgendwo lieber als hier. Ich will aber nach meiner Karriere nach Deutschland zurück und wieder in Frankfurt leben“, sagte der ehemalige Jugendspieler der SGE. „Aber ich habe auch immer gesagt, dass ich als Kind zwei Traumvereine hatte: Roter Stern Belgrad – und Eintracht Frankfurt. Wenn es also zu einer Rückkehr in die Bundesliga kommen sollte, dann am liebsten zur Eintracht.“ Fredi Bobic und Co. werden das gern hören...

DURCHKLICKEN: Bilder von der Ankunft des FC Bayern Am Vorabend des Spitzenspiels zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München ist der deutsche Rekordmeister in der Messestadt angekommen. © Sylvio Hoffmann

Anzeige

Die Serben werden auch mit Marin in München einen schweren Stand haben. Die Bayern sind seit 15 Gruppenspielen in der Champions League in der heimischen Allianz Arena ungeschlagen, das letzte Team, das hier einen Punkt entführen konnte, war im Vorjahr Ajax Amsterdam (1:1). Entspannt ging man auf Münchner Seite die Vorbereitung zu diesem ersten Gruppenspiel an. Bayern-Trainer Niko Kovac (47) gab am Montag spontan trainingsfrei. David Alaba (27, Faserriss im Adduktorenbereich) und Nationalspieler Leon Goretzka (24, Einblutung / OP am Oberschenkel) werden am Mittwoch nicht dabei sein können.

Das sind die Rekordtransfers des FC Bayern Franck Ribéry, Lucas Hernandez und Mario Götze: Nur drei der teuersten Neuzugänge der Vereinsgeschichte des FC Bayern. Der SPORTBUZZER zeigt die Rekordtransfers des Rekordmeisters. ©

,,Wir müssen dagegenhalten, wie in jedem Spiel. Aber wir wollen auch Fußball spielen und unsere fußballerischen Qualitäten sehen. Roter Stern kann aber auch Fußball spielen, das haben sie letztes Jahr und auch dieses Jahr schon bewiesen", sagte Kovac in der Pressekonferenz zum Spiel. An das frühe Achtelfinal-Aus gegen den FC Liverpool und Jürgen Klopp (0:0 / 1:3) will Kovac nicht mehr denken: ,,Wir hatten das Los-Pech und sind gegen den späteren Champions-League-Sieger ausgeschieden. Wir haben ein neues Jahr, neues Spiel, neues Glück. Wir wollen zuerst die Gruppe überstehen, aber dann bin ich davon überzeugt, dass wir weiter kommen als im letzten Jahr."

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern München gegen Roter Stern Belgrad live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel FC Bayern München gegen Roter Stern Belgrad am Mittwoch live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 (Einzelspiel) und HD. Reporter: Kai Dittmann, Konferenz-Redakteur: Martin Groß.

Wird das Spiel FC Bayern München gegen Roter Stern Belgrad live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Ausschnitte der Partie FC Bayern München gegen Roter Stern Belgrad gibt es ab 0 Uhr im frei zu empfangenden Sky-Sender Sky Sport News HD. Der ,,Fan-Talk" bei SPORT 1 führt im Free-TV ab 18.45 Uhr ohne Bewegt-Bilder und auch ohne Standfotos durch den Champions-League-Abend.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das CL-Spiel FC Bayern München gegen Roter Stern Belgrad bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Mittwoch einen Liveticker zum Spiel FC Bayern München gegen Roter Stern Belgrad an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 20.45 Uhr.

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.