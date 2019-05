Jetzt im LIVETICKER: Hannover 96 greift in München nach dem letzten Strohhalm

Sechs Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart muss Hannover 96 aufholen. Das ist in drei Spielen ein nahezu unmögliches Unterfangen, vor allem da der Gegner am heutigen Samstag (15.30 Uhr) FC Bayern München heißt. Verlieren die Roten und Stuttgart punktet zeitgleich in Berlin, ist 96 endgültig in die 2. Bundesliga abgestiegen.