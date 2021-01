Bayern-Vorstand Oliver Kahn kündigt Gespräch mit "Leader" Jerome Boateng an

Bayern-Vorstand Oliver Kahn hat Ex-Weltmeister Jerome Boateng eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags in Aussicht gestellt. "Wenn man schaut, was Jérôme für Leistungen gebracht hat in der Vergangenheit, was er für den FC Bayern geleistet hat, versteht es sich von selbst, dass wir mit ihm zeitnah auch Gespräche führen. Und dann werden wir eine saubere Lösung finden“, sagte Kahn am Sonntag bei Sky90. Boateng spielt seit 2011 für die Bayern. Er sei ein "Leader" und ein "Führungsspieler", sagte Kahn.

