Videowand auf dem Gelände: Wie Bayern-Coach Nagelsmann das Training revolutioniert

Für Aufsehen vor dem letzten Bundesliga-Spiel dieser Saison des deutschen Meisters FC Bayern München beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) sorgte Trainer Julian Nagelsmann mit einer riesigen Videoleinwand, die er am Spielfeldrand aufbauen ließ. Auf dem Bildschirm kann der 34-Jährige seiner Mannschaft direkt am Platz Trainingsinhalte vorspielen.

So kann Nagelsmann seinen Spielern aufgezeichnete Trainingssequenzen zeigen und diese in Echtzeit analysieren. Fehler werden direkt sichtbar gemacht und können unmittelbar korrigiert werden. Der 34-Jährige hatte bereits in einigen Pressekonferenzen angekündigt, neue Trainingsmethoden und -ansätze ausprobieren zu wollen.