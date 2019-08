Darum entschied sich Lucas Hernandez für einen Wechsel zum FC Bayern

80 Millionen Euro ließ sich der FC Bayern die Verpflichtung von Lucas Hernandez von Atletico Madrid kosten, damit ist er der mit Abstand teuerste Zugang der Bundesliga . Nun erklärte auch der Spieler selbst in einem Interview mit der tz, warum er sich dem deutschen Rekordmeister im Sommer angeschlossen hat. "Der FC Bayern ist einer der fünf größten Klubs der Welt" , sagte der französische Weltmeister von 2018.

Hernandez über Ex-Klub Atletico: "Vielversprechendes Projekt"

Dabei hält er seinen Ex-Klub ebenfalls für eine der spannendsten Adressen im europäischen Fußball. "Ehrlicherweise muss man auch sagen, dass das neue Projekt von Atlético ebenfalls sehr vielversprechend war und ist", sagte der 23-Jährige. In Absprache mit seiner Familie sei der Abwehrspieler dann aber zu dem Entschluss gekommen, dass "uns ein Tapetenwechsel nicht schlechttun würde". Hernandez, der in der Jugend der Madrilenen ausgebildet wurde, wollte sich "in einer neuen Liga und einem neuen Klub beweisen".