Bericht: Abgespeckte Meisterfeier bei Titelgewinn des FC Bayern - Kein Spalier, keine Bierduschen

Einmarsch im Spalier der Klub-Legenden, Weißbierduschen, eine volle und jubelnde Allianz Arena: All das gehört bei den Meisterfeiern des FC Bayern München seit Jahren zum festen Ablauf. Denn seit 2013 ist stets das Team von der Säbener Straße Deutscher Meister geworden. Den Titel wird der Rekordmeister zwar aller Voraussicht nach auch in diesem Jahr holen, denn bei vier noch ausstehenden Spieltagen beträgt der Vorsprung der Bayern auf den hartnäckigsten Verfolger Borussia Dortmund sieben Punkte. Doch die Feierlichkeiten zur dann achten FCB-Meisterschaft in Folge könnten nach einem Bericht der Sport Bild reduziert sein - wegen der Zwänge durch die Coronavirus-Pandemie.

Strenge Auflagen der DFL gelten auch für Party des FC Bayern

Die sonst üblichen Weißbierduschen auf dem Rasen nach dem Abpfiff soll es wegen der Hygiene-Auflagen, unter denen die Bundesliga seit Mitte Mai den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat diesmal nicht geben. Das gleiche gilt für den in München beliebten Aufmarsch der Klub-Legenden in bayerischer Tracht. Normalerweise schreitet die Mannschaft an den Ex-Stars vorbei in Richtung Meisterehrung. Weil das Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) aber maximal 100 Personen im Stadion-Innenraum erlaubt, sollen sich neben den Spielern, Trainerteam, Stab und Offiziellen nur einzelne DFL-Mitarbeiter aufhalten dürfen, um die Zeremonie durchzuführen. Auch das bekannte Podest in der Mitte des Spielfeldes soll wegfallen.

