Bayern-Star Thomas Müller blickt nach Sieg bei Union auf BVB-Duell: "Wird entscheidend sein"

Beim FC Bayern München überwog nach dem 2:0-Arbeitssieg bei Union Berlin Zufriedenheit über den geglückten Neustart des Tabellenführers nach der Coronavirus-Zwangspause. "Wir hätten uns spielerisch von einer besseren Seite zeigen können, aber wir haben verdient gewonnen", sagte Bayern-Torwart und -Kapitän Manuel Neuer bei Sky. Thomas Müller richtete den Blick schon voraus auf das am 26. Mai bevorstehende Gipfeltreffen bei Borussia Dortmund. "Das Spiel wird mit entscheidend dafür sein, wie es eng in den kommenden Wochen wird", meinte Müller mit Blick auf den Kampf um die Meisterschaft. Die Münchener sehen sich für diese Herausforderung jedenfalls gerüstet. "Wir haben vier Punkte Vorsprung, das Ziel ist ganz klar. Heute sind wir einen Schritt näher gekommen", betonte Müller unmittelbar nach dem Abpfiff in Berlin.