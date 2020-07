FC Bayern München gegen Olympique Marseille live im TV und Online-Stream sehen

Der FC Bayern ist weiter auf Titel-Jagd. Nach der 30. deutschen Meisterschaft und dem Sieg im DFB-Pokal ist sogar die Wiederholung des historischen Triples möglich. Dazu müssen die Münchner zunächst den Hinspielerfolg gegen den FC Chelsea (3:0) über die Ziellinie bringen, ehe es im Finalturnier in Lissabon in die entscheidende Phase des Wettbewerbs geht. Um sich für die kommenden Aufgaben in der Königsklasse zu rüsten, geht es am Freitag (Anstoß 16 Uhr) auf dem Bayern-Campus gegen Olympique Marseille in das erste Testspiel seit dem Urlaub. Dort soll es einen ersten Gradmesser für den deutschen Rekordmeister geben, der Trainer Hansi Flick bei den Personalentscheidungen helfen könnte. Die Neuzugänge Alexander Nübel und Leroy Sané werden beim Test und in den Partien der Champions League noch nicht berücksichtigt.