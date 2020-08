Party-Nacht in Lissabon, Rückflug nach München: So feiert der FC Bayern das Triple

Hansi Flick setzte seinen Triple-Champions in der Jubelnacht von Lissabon beim Feiern keinerlei Grenzen. "Ich habe keine Sperrstunde ausgerufen", sagte der 55-Jährige, der den FC Bayern in nicht einmal zehn Monaten als Cheftrainer mit dem krönenden 1:0 (1:0) im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain zum besten Fußballteam Europas formte.

Der frühere Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft will seinen Triple-Gewinnern nach der extrem langen Corona-Saison trotzdem noch einmal einen ausreichenden Urlaub gönnen. "Es uns jetzt auch gut, wenn wir 14 Tage mal durchschnaufen können", sagte er. Das wäre bis wenige Tage vor dem Start im Pokal. Er werde sich in der freien Zeit "Gedanken zu machen, wie es dann weitergeht".

Davies und Neuer geben Einblicke

Das Team feierte den Champions-League-Titel bis tief in die Nacht. Mega-Talent Alphonso Davies beispielsweise stellte noch um 4 Uhr morgens ein Video aus dem abgeschirmten "Penha Longa Ressort" bei Instagram online, Keeper Manuel Neuer postete ein "Boomerang" vom Henkelpott auf der Tanzfläche. Nach der Party konnten die Bayern-Helden erstmal ausschlafen.

So feiert der FC Bayern den Champions-League-Titel 2020 in Lissabon Nach dem Finalspiel verbringt die Mannschaft und Delegation des deutschen Rekordmeisters noch einen gemeinsamen letzten Abend im Teamhotel in Lissabon. Die Stimmung ist ausgelassen. ©

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die Mannschaft des FC Bayern nach dem Triple-Sieg direkt am Münchner Flughafen in Empfang nehmen. Geplant sei eine Begrüßung samt Gratulation auf dem Rollfeld am Montagnachmittag, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei. TV-Sender Sky Sport News HD übertragt den Empfang am Montagnachmittag im Livestream. Die Sondermaschine aus Lissabon mit dem Team an Bord soll gegen 16 Uhr landen. Der FC Bayern hatte angekündigt, Mannschaft und Delegation würden infolge der Corona-Hygieneregeln mit Bussen direkt von einer Vorfeldposition abgeholt und nicht zu sehen sein, damit es keine Menschenansammlungen am Airport gibt.

Die Corona-Krise macht damit auch der Mannschaft einen Strich durch die Feier-Rechnung. Die Bayern hatten bereits am Samstag erklärt, dass es nach der Rückkehr aus Portugal keine größeren Feierlichkeiten in München geben werde. Für die Spieler geht´s jetzt erstmal in einen zweiwöchigen Urlaub.

Volles Programm nach Urlaub