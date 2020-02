FC Bayern München gegen RB Leipzig live im TV und im Online-Stream sehen

Seine Dienstreisen nach München sind für Timo Werner nicht mit den besten Erinnerungen verbunden. Richtig gut war der Nationalspieler dort in Diensten von RB Leipzig nie, seine Torstatistik steht bei null, zweimal musste er in der Allianz Arena vorzeitig vom Feld. Nun soll ausgerechnet am Sonntag (18 Uhr/Hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen!) im Top-Spiel der Bundesliga gegen den FC Bayern München alles besser werden, wenn Werner mit drei Spielen ohne Tor im Gepäck wieder beim Rekordmeister antritt.