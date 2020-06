Rückrundensiege, Tore, Auswärtsserie: Diese Rekorde kann der FC Bayern gegen Wolfsburg noch knacken

Gäbe es ein Grundgesetz des deutschen Fußballs, würde seit 2013 unter Artikel eins stehen: Die Meisterschaft des FC Bayern München ist unantastbar. Alle Jahre wieder erhalten die die Münchner die Schale - allein die Orte der Inszenierung sowie die Protagonisten, sprich Trainer und Spieler, wechseln. Dieses Jahr findet die Krönung der Abo-Könige also in Wolfsburg statt. Neben den Insignien der Dominanz, der Meisterschale und den Medaillen für den achten Titel in Serie, bekommen die Allmächtigen der Bundesliga am Samstag ab 15.30 Uhr die Chance, sich mit weiteren Rekorden zu verewigen. "Das stimmt. Es gibt noch mehr zu erreichen", sagte Cheftrainer Hansi Flick am Freitagnachmittag während der Cyber-Pressekonferenz auf die Frage dieser Zeitung und fügte hinzu: "Ich bin aber mit den Statistiken nicht so ganz vertraut." Dem Mann kann geholfen werden. Als da wären:

Die 30 Meistertitel des FC Bayern München im Überblick Der FC Bayern München ist zum 30. Mal deutscher Meister. Alle Titel hier im Überblick. ©

Der ewige Torrekord In der Saison 1971/72 schießen die Bayern in einem "Finale" am 34. Spieltag Verfolger FC Schalke (nur ein Punkt dahinter) im frisch erbauten Olympiastadion mit 5:1 ab, holen sich die Schale und stellen mit 101 Toren einen Bundesliga-Rekord auf. Trainer Udo Lattek feiert seine erste Meisterschaft – wie jetzt Flick, in den 80er Jahren Latteks Spieler. Für die Kaiser-Bayern trifft Gerd Müller 40 Mal, der blutjunge und semmelblonde Flügelstürmer Uli Hoeneß kommt auf 13 Treffer, der knallharte Abräumer Franz „Bulle“ Roth auf 12. Aktuell stehen die Flick-Bayern bei 96 Toren. Mit drei Erfolgserlebnissen überträfe man die 98-Tore-Marke aus der Triple-Saison 2012/13, mit vier fällt die 100er Marke, mit fünf stellt man den scheinbar ewigen Rekord von vor 48 Jahren ein. Mit sechs Toren werden die Bayern zu historischen Ballermännern.

Die ewige Bomber-Bestmarke 40 Tore in jener Rekordsaison waren selbst für Müller, den „Bomber der Nation“, außergewöhnlich. Vor dem letzten Spieltag steht Robert Lewandowski bei 33 Treffern – und sieben Buden sind tatsächlich unrealistisch. Obwohl - im September 2015 gelang dem Mittelstürmer gegen Wolfsburg ein Fünferpack innerhalb von nur neun Minuten. Ob die Wölfe schon aufjaulen vor dem Duell mit dem 31-Jährigen, der in 18 Bundesliga-Spielen gegen den VfL 20 Tore erzielte und acht Vorlagen lieferte? Gegen keinen anderen Verein traf der Pole so häufig in der Liga. Übrigens: Aufgrund der Corona-Beschränkungen wird die Torjägerkanone nicht - wie sonst üblich – nach dem Spiel an den Sieger übergeben. Stattdessen erhält Lewandowski (liegt fünf Treffer vor Leipzigs Timo Werner) seine dann fünfte Trophäe erst nach dem Saisonfinale durch einen "Vereinsverantwortlichen des FC Bayern", wie das Fachmagazin kicker mitteilte.

Bayern-Trainer Hansi Flick: Die Bilder seiner Karriere Hansi Flick ist seit Spätherbst 2019 Trainer des FC Bayern München. Der frühere Co-Trainer von Bundestrainer Joachim Löw hat eine bewegte Karriere im Profifußball hinter sich. Der SPORTBUZZER zeigt die Laufbahn Flicks in Bildern. ©

Der Rückrunden-Rekord 2020 sind die Bayern wettbewerbsübergreifend ungeschlagen, leisteten sich in 16 Liga-Partien nur ein Remis, macht 46 von 48 möglichen Punkten – historischer Liga-Bestwert. Mit einem Dreier in Wolfsburg steht man auf einer Stufe mit der Triple-Truppe von Jupp Heynckes, die in der Rückrunde 2012/13 satte 49 Zähler holte. Das war Flick präsent. "Wir können 17 Spiele ohne Niederlage haben in der Rückrunde", sagte er, "das ist das wichtigste Ziel."

Die Auswärtsserie Mit einem Erfolg in der (Wolfsburger) Fremde könnte Bayern den Bundesliga-Rekord von zehn Auswärtssiegen hintereinander einstellen – und so mit Pep Guardiola (Saison 2013/14) gleichziehen.