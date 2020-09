Bayern-Boss Rummenigge sieht BVB erneut als härtesten Konkurrenten: "Hatten lange Vorbereitung"

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sieht in Borussia Dortmund wieder den ersten Konkurrenten für den FC Bayern München im Titelkampf der Bundesliga. „Ich denke, die Dortmunder haben in dieser Saison hohe Ansprüche. Und sie haben gegenüber uns den Vorteil, dass die Spieler im Urlaub eine lange Regenerationsphase und danach eine konzentrierte und lange Vorbereitung hatten“, sagte der 64-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor dem Eröffnungsspiel der 58. Bundesliga-Saison, in dem der deutsche Serienmeister an diesem Freitag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) in München den FC Schalke 04 empfängt.