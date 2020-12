Bayern-Boss Rummenigge trauert um Italien-Legende Rossi: "Paolo war mein Freund"

Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, hat bestürzt auf die Nachricht vom Tod des italienischen Weltmeisters Paolo Rossi reagiert. "Paolo war mein Freund und ein großartiger Torjäger. Wir haben oft in der Serie A gegeneinander gespielt. Das ohne Frage wichtigste Duell zwischen uns war aber das WM-Finale 1982 in Madrid. Er gewann mit Italien 3:1 und erzielte dabei auch ein Tor", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern. "Der Tod von Paolo Rossi hat mich geschockt." Rummenigge spielte in der Serie A in den 1980er Jahren für Inter Mailand.

