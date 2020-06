FC Bayern München gegen SC Freiburg live im TV und Online-Stream sehen

Trotz der vorzeitigen Meister-Party des FC Bayern erwartet Freiburgs Trainer Christian Streich am Samstag keine müden Münchner. "Ich denke nicht, dass ihnen das noch in den Knochen hängt“, sagte der 55-Jährige am Donnerstag: „Die haben wieder Bock zu spielen als Meister und wollen nicht gegen uns daheim verlieren." Seine Mannschaft müsse "in München bereit sein, zu leiden und mit viel Energie und Leidenschaft" auftreten. Wie beim Aufeinadertreffen 2017 haben die Badener noch Chancen auf Europa und die Bayern die Meisterschaft schon sicher. Doch wegen der Corona-Krise und der Geisterspiele "wird es diesmal völlig anders sein", sagte Streich. Nun wird es vor leeren Rängen keine ähnlich pompöse Party geben. Im Gegensatz zu seinen Trainerkollegen habe er "keine Berechnungen angestellt", was für den SC in dieser Saison noch möglich ist - aber auch er dürfte insgeheim von Europa träumen.