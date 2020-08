Bericht: FC Bayern lockt Schottland-Talent Aaron Hickey nach München - Besuch nächste Woche

Nach Verteidiger Tanguy Nianzhou, den der FC Bayern München in diesem Sommer von Paris St-Germain verpflichtet hat, will der Rekordmeister wohl noch einen weiteres Talent im Teenageralter in die Bundesliga locken. Einem Bericht der BBC zufolge wird der 18 Jahre junge Schotte Aaron Hickey in der kommenden Woche an die Säbener Straße kommen, um sich das Vereins- und Trainingsgelände anzusehen.