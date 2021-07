Testspiel: FC Bayern gegen SSC Neapel live im TV und Online-Stream sehen

Der FC Bayern wartet vor dem Start in die Pflichtspiel-Saison 2021/22 nach wie vor auf ein Erfolgserlebnis. In den bisherigen drei Testspielen gegen den 1. FC Köln (2:3), Ajax Amsterdam (2:2) und Borussia Mönchengladbach (0:2) konnte der neue Trainer Julian Nagelsmann keinen Sieg verbuchen. Die nächste (und letzte) Chance, um sich mit Blick auf die erste Pokal-Runde gegen den Bremer SV am 6. August (20.45 Uhr) und den ersten Bundesliga-Spieltag gegen Gladbach am 13. August (20.30 Uhr) ein gutes Gefühl abzuholen, hat der deutsche Rekordmeister am Samstag (Anpfiff: 16.30 Uhr) gegen den italienischen Top-Klub SSC Neapel.

