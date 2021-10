Thomas Müller warnt vor DFB-Pokal: Darum wird es für den FC Bayern in Gladbach "schwierig"

Für den FC Bayern München läuft es aktuell in allen großen Wettbewerben rund. In der Bundesliga führt der deutsche Rekordmeister das Klassement einen Punkt vor Dauerrivale Borussia Dortmund an. In der Champions League sammelte das Münchener Starensemble drei Siege in drei Spielen und steht mit einem Bein im Achtelfinale des Wettbewerbs. Und im DFB-Pokal? Da war im Vorjahr in Runde zwei gegen Zweitligist Holstein Kiel Endstation. Und auch in diesem Jahr wird die Aufgabe alles andere als leicht – am Mittwoch wartet ein Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (20.45 Uhr, ARD und Sky). Anzeige

Die Herausforderung ist den Bayern-Stars trotz der starken eigenen Form bewusst. "Ich weiß nicht, ob es ein viel schwierigeres Pokalspiel in der zweiten Runde geben kann, als auswärts in Gladbach", meinte Thomas Müller am Rande der Premiere der Doku-Serie "FC Bayern - Behind The Legend" am Montag. Besonders die Atmosphäre könne dem Außenseiter aus Mönchengladbach aus Sicht des 32-Jährigen in die Karten spielen. "Die Stimmung, die man da zu erwarten hat. Ich habe ja auch schon ab und zu in Gladbach gespielt, das ist ein K.o.-Spiel in einer frühen Phase der Saison."

Dass es bei Gladbach, das als Bundesliga-Zwölfter den eigenen Ansprüchen hinterherläuft, aktuell etwas hakt, wollte Müller nicht zum Anlass nehmen, den kommenden Gegner zu unterschätzen. "Auch wenn Gladbach gerade etwas strauchelt und die Erwartungen bisher nicht ganz erfüllen kann: Wir wissen Bescheid", so Müller weiter, betonte aber zugleich das Selbstverständnis, mit dem man nach nur einer Pflichtspielniederlage in der laufenden Saison auftreten kann. "Wir sind natürlich optimistisch und selbstbewusst genug. Aber wir sind jetzt auch nicht von gestern, sondern wissen schon, dass wir eine Leistung abliefern, die sich gewaschen hat."