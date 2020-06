Pro und Contra: Abschied naht angeblich - Braucht der FC Bayern Mittelfeld-Star Thiago noch?

Sollte Thiago seinen 2021 auslaufenden Vertrag also tatsächlich nicht verlängern wollen, könnten die Bayern-Bosse um den zum Sportvorstand aufrückenden Hasan Salihamidzic den Weggang des Mittelfeldkünstlers spätestens in einem Jahr zwar nicht verhindern. Dann würde der Abschied sogar ablösefrei erfolgen und damit doppelt ärgerlich für die Münchner.

Zweifelsohne: Thiago ist ein genialer Fußballer, seine Pässe lassen einen mit der Zunge schnalzen, seine Übersicht ist beeindruckend. Rein sportlich sollte er also beim Spitzenverein FC Bayern unersetzbar sein – ist er aber nicht . Das beweisen Leon Goretzka und Joshua Kimmich in der Rückrunde, vor allem nach der Coronapause. Beide harmonieren hervorragend zusammen, sichern sowohl defensiv ab und gestalten offensiv. Das Bayern-Spiel hat an Geradlinigkeit gewonnen, mehr Wucht entwickelt – auch aus der zweiten Reihe.

Thiago? Den vermisst im Bayern-Spiel derzeit niemand wirklich. Das hat Gründe: Der Spanier ist ein Lust-Fußballer, der das körperliche Spiel in der Bundesliga nicht immer angenommen hat und zudem immer wieder aufgrund von Verletzungen fehlt. Klar, er stellte Ballkontakt-Rekorde in der Bundesliga auf. Aber die Torbeteiligungen lassen für einen Spieler seiner Qualitäten zu wünschen übrig. Zur Wahrheit gehört auch: Seine genialen Pässe sind Ausnahmen. Viel häufiger schiebt er den Ball in den eigenen Reihen hin und her.