Bericht: Thiago beim FC Bayern vor dem Abschied - Wohl keine Vertragsverlängerung

Überraschende Wende im Vertragspoker um Thiago : Der Mittelfeld-Star des FC Bayern München soll sich einem Bericht der Sport Bild zufolge im letzten Moment gegen eine Verlängerung seines 2021 auslaufenden Kontraktes entschieden haben. Demnach fühle sich Thiago, der 2013 auf Initiative des damaligen Bayern-Coaches Pep Guardiola zum deutschen Rekordmeister gewechselt war, mit seiner Familie in München zwar wohl und sei auch sportlich zufrieden. Doch der 29 Jahre alte Spanier soll das Gefühl haben, nun letztmals in seiner Karriere zu einem internationalen Topklub - oder zurück in seine Heimat - wechseln zu können.

Laut des Berichts war der neue Vertrag für Thiago mit den Bayern-Bossen um den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge quasi unterschriftsreif. Doch im letzten Moment zögerte der Mittelfeldspieler offenbar. Allerdings: Das Portal transfermarkt.de beziffert den Marktwert von Thiago derzeit auf 48 Millionen Euro . Ob sich in diesem Sommer ein Verein findet, der angesichts der finanziellen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie bereit ist, eine solche Summe zu zahlen, erscheint fraglich. Im Sommer 2021 wäre Thiago hingegen nach Ablauf seines Vertrages ablösefrei zu haben. Denkbar wäre jedoch auch, dass die Münchener eine mögliche Thiago-Ablöse etwa in einen Transfer von Leroy Sané von Manchester City reinvestieren.

Derzeit kämpft Thiago nach Leistenproblemen um seine Rückkehr in die Elf von Bayern-Trainer Hansi Flick. In seiner Abwesenheit hatte das Duo Joshua Kimmich und Leon Goretzka im defensiven Mittelfeld starke Leistungen gezeigt. Ob der Spanier nach seinem Comeback wieder Stammkraft wird, würde sich zeigen müssen. Mit dem vorzeitigen Titelgewinn durch den 1:0-Sieg bei Werder Bremen in der vergangenen Woche ist Thiago in seiner siebten Bayern-Spielzeit zum siebten Mal deutscher Meister geworden. Hinzu kommen die DFB-Pokalsiege 2014, 2016 und 2019.