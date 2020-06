Bayern-Star Thomas Müller plant lange Karriere: "Die nächsten fünf Jahre so weiterrennen"

Der Vertrag von Stürmer Thomas Müller beim FC Bayern München läuft noch bis Juni 2023. Erst im April hatte der Verein das Arbeitspapier mit dem Weltmeister von 2014 verlängert. Müller selbst plant aber nach eigener Aussage noch wesentlich länger als Profi zu spielen. "Ich will die nächsten fünf Jahre noch so weiterrennen können und dazu muss ich in Form bleiben", erklärte der 30-Jährige bei einem internationalen Pressetalk des Rekordmeisters.