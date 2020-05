Bayern-Trainer Hansi Flick erklärt Aufstellung von Leon Goretzka gegen Union: "Wichtig ist Kopfballstärke"

Bayern-Trainer Flick lobt Körperlichkeit von Goretzka

So spielt der FC Bayern gegen Union Berlin:

Flick sieht seine Elf trotz der langen Unterbrechung des Spielbetriebs durch die Pandemie gut gerüstet. "Wir haben uns gut vorbereitet, haben versucht, uns an alle neuen Regeln anzupassen. Die Mannschaft hat durchtrainiert. Es hat Spaß gemacht, weil sie sich sehr professionell verhalten hat", betonte der Coach, der während der Corona-Pause seinen Vertrag bis 2023 verlängert hatte. Auch auf den Umstand, dass die Bayern in Berlin das erste von vielen Geisterspielen in den kommenden Wochen erwartet, verunsichert Flick nicht. "Jeder weiß, was uns erwartet." Allerdings gab er mit Blick auf die fehlenden Zuschauer zu: "Die Fans sind normalerweise eine Motivation, immer an die Höchstleistung heranzugehen."