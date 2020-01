Bayern-Trainer Flick über ein mögliches Odriozola-Debüt und die Altersgrenze für Talente

Wenige Tage nach der Verpflichtung von Rechtsverteidiger Alvaro Odriozola von Real Madrid hat sich Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München positiv über den Neuzugang geäußert. Ob er den Spanier aber schon im Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr, Sky) debütieren lässt, wollte Flick nicht beantworten. "Ich lasse mir die Dinge offen, aber er macht einen guten Eindruck und bringt seine Fähigkeiten gut ein. Er ist schnell und kann im letzten Drittel starke Flanken schlagen", sagte Flick über Odriozola.

Flick glücklich über Odriozola als Alternative

Der Trainer ist glücklich, mit dem Spanier nun die erhoffte zusätzliche Personalie für die von Verletzungen geplagte Defensive in der Hinterhand zu haben. "Wir haben jetzt eine Alternative mehr und sind flexibler. Das wollten wir auch. Durch die Verpflichtung haben wir jetzt genau diese Option. Ich bin zufrieden mit diesem Transfer ", betonte der Bayern-Coach.

Derweil entspannt sich die Personalsituation bei den Bayern ein wenig. Der zuletzt verletzte , im Sommer für 80 Millionen von Atlético Madrid verpflichtete, Lucas Hernández trainierte auch am Freitag voll mit. "Lucas macht gute Fortschritte. Jetzt müssen wir gucken, wie sein Knöchel auf die Vollbelastung reagiert", sagte Flick, der weitere Neuverpflichtungen noch während des Winter-Transferfensters bis Ende Januar dennoch nicht ausschloss: "Es kann viel passieren, so lange das Fenster noch offen ist."

Flick über Titel-Konkurrenten: "Sie wittern ihre Chance"

Im Meisterrennen der Bundesliga interessieren die Resultate der Konkurrenz wie RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach oder Borussia Dortmund, dessen Neuzugang Erling Haaland er als "guten Fang" bezeichnete, vorerst nur am Rande. "Wir müssen auf uns schauen und nicht auf die Mitkonkurrenten. Wir sehen, dass sich da ja auch einiges tut. Sie wittern ihre Chance, in diesem Jahr mal Meister zu werden. Wenn wir aber nur auf uns schauen und unsere Spiele gewinnen, dann geht die Meisterschaft wie in den vergangenen Jahren aber nur über uns", sagte Flick.