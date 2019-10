Trainer Niko Kovac kritisiert Bayern-Stars: "Fehlpass-Festival" hat "mit der Einstellung zu tun"

Lange hatte der FC Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim VfL Bochum mit 0:1 in Rückstand gelegen. Erst in der Schlussphase drehte der Rekordpokalsieger das Duell mit dem Tabellen-16. der 2. Bundesliga durch Tore von Serge Gnabry und Thomas Müller noch zu einem 2:1-Erfolg. Klar also, dass Bayern-Trainer Niko Kovac mit der Leistung seiner Mannschaft nicht besonders glücklich war. "Dass wir so viele Fehlpässe spielen, hat ganz klar mit der Einstellung zu tun", bescheinigte der 48-Jährige seinen Stars beim TV-Sender Sport1 eine zumindest an diesem Abend schwache Mentalität. "Das mit den Fehlpässen ist mir ein Rätsel", fügte er hinzu.