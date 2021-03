FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart live im TV und Online-Stream sehen

Der FC Bayern will im Süd-Derby nachlegen. Gegen den VfB Stuttgart gilt es für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick am Samstag, den Platz an der Spitze der Bundesliga zu festigen (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ). Nach zuletzt überzeugenden Auftritten gegen den 1. FC Köln ( 5:1 ), den BVB ( 4:2 ) und Werder Bremen ( 3:1 ) ist das Selbstbewusstsein der Münchener vollends zurück. Hinzu kommt der souveräne Einzug ins Viertelfinale der Champions League gegen Lazio Rom (4:1, 2:1). Vor der anstehenden Länderspielpause kann die Lücke auf Verfolger RB Leipzig aufrecht erhalten werden, ehe es Anfang April zum direkten Duell mit den Sachsen kommt.

Der VfB Stuttgart lässt sich indes auch vom großen FC Bayern nicht einschüchtern. Trainer Pellegrino Matarazzo will im einstigen Südschlager der Bundesliga auf die größten Stärken seiner jungen Mannschaft setzen: Mut und Offensivdrang. "Wenn wir nicht den Mut haben, Fußball zu spielen, dann haben wir keine Chance", sagte Matarazzo am Donnerstag. "Wir wollen Vollgas geben." Die Ausgangslage für diese Herangehensweise könnte für die Schwaben kaum besser sein. Mit dem Abstieg haben die Stuttgarter in dieser Saison längst nichts mehr zu tun. Alles, was jetzt noch kommt, ist gewissermaßen Bonus. Nach dem jüngsten 2:0-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim könnte der VfB als Tabellenachter sogar noch ins Rennen um die Europapokalplätze eingreifen.