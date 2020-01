Offiziell: FC Bayern verliert zwei Talente - Wriedt und Köhn wechseln in die Eredivisie zu Willem II

Der FC Bayern verliert im Sommer zwei Talente . Kwasi Okyere Wriedt und Derrick Köhn werden die U23 des Rekordmeisters mit Ablauf ihres im Sommer endenden Arbeitspapiers verlassen. Wriedt und Köhn schließen sich im Doppelpack dem niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg an und erhalten einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2023 . Aufgrund der auslaufenden Verträge verlässt das Duo die Münchner ablösefrei .

Wriedt und Köhn bei Bayern-Reserve gesetzt

Die gebürtigen Hamburger mit ghanaischen Wurzeln zählen zum Stammpersonal der von Sebastian Hoeneß trainierten zweiten Mannschaft, schafften aber nie den Sprung zu den Profis. Während Wriedt immerhin zwei Mal für die erste Mannschaft auflief, blieb Linksverteidiger Köhn ein Einsatz bei den Profis verwehrt. In der laufenden Saison kam Köhn in 14 Drittliga-Spielen auf fünf Torbeteiligungen. Wriedt steht mit 13 Treffern auf Platz zwei der Torjägerliste in der dritten Liga.