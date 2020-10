"Selbstbewusst und frech": Flick sieht Musiala "eher" bei den Bayern-Profis – Arp-Zuhause ist U23

Neuzugänge und Debütanten standen beim FC Bayern München zuletzt im Fokus. Doch es drängte sich auch immer mehr ein Spieler auf, der schon in der vergangenen Serie seinen ersten Einsatz für die Bundesliga-Mannschaft gab - Jamal Musiala. Der erst 17-Jährige begeistert die Fans und Verantwortlichen. Hansi Flick zeigte sich bereits nach der 8:0-Gala gegen den FC Schalke angetan: "Er ist ein ausgezeichneter Fußballspieler. Wir werden versuchen, ihn behutsam dahin zu führen, dass er noch besser wird und uns noch mehr helfen kann. Aber das ist ein weiter Weg." Gegen Schalke hatte Musiala seinen ersten Treffer für die Profi-Mannschaft erzielt. Es folgten starke Spiele bei den Kurzeinsätzen in Hoffenheim sowie gegen Hertha BSC. Und im DFB-Pokal machte der Angreifer wieder auf sich aufmerksam.

Mit seinen Aktionen gegen den 1. FC Düren (3:0) sorgte der englische U17-Nationalspieler für viel Spektakel in der Allianz Arena. Im Netz feierten die Bayern-Fans das hoffnungsvolle Talent besonders für die Aktion in der 64. Minute, als er sich durch die Dürener Abwehr tanzte. "Musiala ist ein Genuss", "In Musiala steckt schon sehr viel Ribéry" oder "Musialas Spiel ist eine Augenweide" adelten Twitter-User. Und auch Flick legte lobende Worte einen Tag nach dem Pokal-Auftritt bei der Pressekonferenz nach: "Jeder sieht, dass er am Ball eine enorme Qualität hat. Er ist sehr selbstbewusst und frech."

Der Bayern-Trainer fordert aber auch Geduld in der Personalie Musiala. Der gebürtige Stuttgarter müsse in der körperlichen Stabilität noch zulegen. "Er ist mit am weitesten von unseren Nachwuchsspielern. Deshalb hat er gestern auch durchgespielt. Er muss da weitermachen, es ist ein lebenslanges Lernen. Er kann mit Unterstützung der Topspieler den nächsten Schritt machen", sagte Flick über den Youngster, der vor seinem Wechsel nach München 2019 acht Jahre in der Jugend des FC Chelsea gespielt hatte und sowohl für England als auch für Deutschland spielberechtigt ist. Bereits am Samstag gegen Bielefeld steht das 17-jährige Offensivtalent wohl wieder im Aufgebot der Profis.

Flick über Arp: Ein Torjäger wird an Toren gemessen

Für Fiete Arp gilt das nicht. Der ehemalige HSV-Stürmer muss sich auch nach dem Pflichtspieldebüt im Profiteam des FC Bayern weiterhin bei der zweiten Mannschaft der Münchner für Einsätze empfehlen. "Ich glaube, dass es für Fiete einfach wichtig ist, dass er ein Zuhause hat. Und sein Zuhause ist aktuell die U23", sagte Flick über den 20-jährigen Angreifer: "Er weiß wie jeder andere Spieler, wenn er gute Leistung in der U23 bringt, dann ist der Sprung auch wieder zurück in den Profi-Kader zumindest nicht schlechter. Es liegt an ihm, welche Leistung er bringt. Ein Torjäger wird daran gemessen, dass er Tore erzielt."