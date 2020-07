FC Bayern entscheidet "zeitnah" über Hoeneß-Nachfolge nach Hoffenheim-Wechsel - Lob von Salihamidzic

Der FC Bayern München hat kurz nach dem Wechsel von Sebastian Hoeneß zu 1899 Hoffenheim in die Bundesliga noch keinen Nachfolger für den bisherigen Amateur-Trainer präsentiert. Wie der deutsche Rekordmeister am Montag mitteilte, werde man "zeitnah“ über den neuen Coach für die Amateur-Mannschaft in der 3. Liga entscheiden. Hoeneß hatte die Saison mit seiner Mannschaft auf Tabellenplatz eins abgeschlossen; ein Aufstieg in die 2. Bundesliga ist laut DFL-Statuten jedoch untersagt.

"Wir sind stolz auf das, was auf dem FC Bayern Campus geleistet wird. Wir bilden dort nicht nur junge Spieler aus, sondern auch Trainer. Es ist natürlich schade, dass Sebastian uns verlässt, aber wir haben entschieden, ihm keine Steine in den Weg zu legen“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Sebastian ist ein super Junge, für die Bundesliga und die Spiele in der Europa League wünschen wir ihm mit der TSG alles Gute.“

Arp, Zirkzee und Co.: Die Talente des FC Bayern München im Check Jann-Fiete Arp (von links), Joshua Zirkzee und Jamal Musiala zählen zu den großen Talenten des FC Bayern. ©