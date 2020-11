Bayern-Nachwuchschef Jochen Sauer: Rassismus-Vorfall "war für alle ein Schock“

Nach den Vorfällen mit rassistischen Chat-Nachrichten eigener Jugendtrainer will der FC Bayern künftig neben den Spielern auch andere Angestellte in sozialen und gesellschaftlichen Themen schulen. "Wir wollen unsere Wertevermittlung noch gezielter auf Trainer, Staff, Mitarbeiter ausdehnen", sagte Jochen Sauer, der Chef des FC Bayern Campus, dem "Münchner Merkur“ und der „tz“ vom Samstag. "Es gab von Anfang an ein engmaschiges Präventions- und Schulungsnetz auf dem Campus, aber es fokussierte sich bisher weitgehend auf die Spieler." Derlei Geschehnisse sollen künftig verhindert werden.

Anzeige