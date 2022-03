Nagelsmann gibt Update: Goretzka und Tolisso zurück im Bayern-Kader - Süle-Comeback nach Länderspielpause

Der FC Bayern steht vor entscheidenden Wochen. Der Vorsprung an der Spitze der Bundesliga-Tabelle auf Borussia Dortmund ist auf vier Punkte geschmolzen. Zudem hat die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann im April die Viertelfinal-Duelle gegen Juventus-Bezwinger FC Villarreal in der Champions League vor der Brust, wie die Auslosung am Freitagmittag ergeben hat. Nach der Ziehung in Nyon meldete sich der Coach zu Wort, um im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin unter anderem ein Personal-Update zu geben. Die guten Nachrichten aus Bayern-Sicht: Robert Lewandowski, der sich am Dienstag im Training eine leichte Blessur am Knie zugezogen hatte, kann gegen den Tabellenachten aus Köpenick auflaufen. Leon Goretzka und Corentin Tolisso kehren in den Kader zurück. Anzeige

Ein Einsatz kommt für Nationalspieler Goretzka definitiv noch zu früh, wie Nagelsmann am Vortag des Union-Spiels erklärte: "Leon hat sehr, sehr gut trainiert. Er wird auch im Kader stehen, aber im Normalfall keine Alternative sein. Das ist auch so mit ihm besprochen." Dem Coach gehe es darum, Goretzkas Energie mitzunehmen, die er ausstrahle, und seinen Siegeswillen auf die Mannschaft zu übertragen. Das Risiko eines Einsatzes wäre nach mehr als drei Monaten Pause infolge langwieriger Knieprobleme allerdings zu hoch. "Der Return-to-play-Prozess sollte schon normal vonstatten gehen", so der 34-Jährige.

Tolisso, der zuletzt an einem Muskelfaserriss laborierte, ist diesbezüglich bereits weiter. Auch er werde gegen die Hauptstädter im Kader stehen und könne laut Nagelsmann theoretisch auch spielen. "Er hat heute nochmal ein Bild gemacht. Minimal Restflüssigkeit ist noch vorhanden, aber das ist relativ normal. Er fühlt sich sehr, sehr gut", erläuterte der FCB-Trainer.

Süle muss laut Nagelsmann ein, maximal zwei Spiele pausieren

Komplizierter ist die Personallage mit Blick auf die Defensive. Der zuletzt formstarke Abwehrchef Niklas Süle fehlt den Münchenern aufgrund eines Muskelfaserrisses im rechten Oberschenkel. Darüber hinaus wurde Rechtsverteidiger Benjamin Pavard positiv auf das Coronavirus getestet. Die Verletzung Süles scheint jedoch weniger kritisch als im Vorfeld befürchtet." Bei Niki ist es im Normalfall nach der Länderspielpause eigentlich wieder erledigt. Es ist ein minimaler Faserriss." Der Coach gehe davon aus, dass der künftige BVB-Profi nur ein, maximal zwei Spiele verpassen wird. Mit Blick auf das Champions-League-Viertelfinale gegen Villarreal sei er guter Dinge. Mit Blick auf das Topspiel am Samstag werde man in der Defensive ein bisschen was umbauen müssen. "Ich habe Ideen im Kopf, aber noch keine hundertprozentige Lösung", hielt sich Nagelsmann bedeckt.