Klose und Gerland weg, Schreuder im Anflug? So plant Nagelsmann seinen Bayern-Stab

Der ehemalige Weltklassestürmer Klose, dessen Vertrag nach zwei Jahren endet, wird wohl bald seinen Vertrauten Flick im Trainerstab der Nationalmannschaft unterstützen. Mit dem Abschied von Gerland (Spitzname "der Tiger") endet trotz des bis 2022 datierten Vertrages demnächst eine Ära beim FC Bayern: Nach insgesamt 25 Jahren im Klub, in denen er in mehreren Positionen im Nachwuchs- und Profibereich gedient hat, will sich Gerland, für den der künftige Bayern-Trainer Julian Nagelsmann angeblich keine Verwendung hat, eine neue Aufgabe suchen – in einem anderen Verein. Ruhestand? Nicht mit Gerland! Doch wie sieht der Stab des neuen Bayern-Trainers Nagelsmann dann aus? Der SPORTBUZZER zeigt, wie sich der Meister hier aufstellen will.