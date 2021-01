Nagelsmann, Zorc & Co: So reagiert die Bundesliga-Konkurrenz auf den schwächelnden FC Bayern

Es menschelt beim FC Bayern München! Der Triple-Sieger muss sich nach dem Aus im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel die erhoffte Verteidigung seiner drei großen Titel "abschminken". So drückte sich Hansi Flick unmittelbar nach Abpfiff der Partie im Kieler Schneetreiben aus. Der Trainer der Münchner macht die schwierigste Phase seiner bis dato so erfolgreichen Ära als Chefcoach des Dauer-Champions durch, vergab zum ersten Mal überhaupt die Chance auf einen Titel, seit er den erfolgsverwöhnten Klub im November 2019 übernahm. Anzeige

Längst wird darüber gerätselt, ob die teils eklatanten Abwehrprobleme der Bayern und die zwei Niederlagen zum Jahresauftakt gegen Borussia Mönchengladbach (2:3) und nun Kiel (5:6 im Elfmeterschießen nach 2:2) nur ein vorübergehendes Phänomen sind oder tiefergehende Probleme offenbaren. Vor dem anstehenden Bundesliga-Spieltag (München bekommt es am Sonntag mit dem formstarken SC Freiburg zu tun) äußerten sich auch die Trainer der Bayern-Verfolger RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund über die Mini-Ergebniskrise, die den Rekordmeister zum Start ins Jahr ereilt hat.

Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann, der es mit RB durch die 1-3-Niederlage gegen den BVB zuletzt verpasste, in der Bundesliga-Tabelle an den Bayern vorbei auf Platz 1 zu ziehen, sieht die engagierte und keinesfalls ängstliche Leistung der Kieler als beispielhaft für Spiele gegen den FCB. "Kiel (...) hat natürlich die deutlich schlechtere Mannschaft und die deutlich schlechteren Spieler. Aber sie waren unglaublich mutig, unglaublich ballsicher, sie haben sich das zugetraut", sagte der 33-Jährige. "Man kann sich ein Beispiel an Kiel nehmen. Ich fand das gut. Ich schaue mir das Spiel auch noch einmal an. Da kann man immer mal was rausziehen."

Bayer-Trainer Bosz: FC Bayern "nicht mehr dieselbe Mannschaft wie im Vorjahr"

Auch Peter Bosz begeisterte der Stil von Holstein. "Kiel hat das super gemacht. Sie waren aggressiv, haben gekämpft und ein gutes Spiel gemacht", sagte der Coach von Leverkusen, der mit seiner Mannschaft kurz vor Weihnachten die Tabellenführung durch ein 1:2 gegen Bayern verlor. Bosz glaubt zwar, dass der Meister schnell wieder zurück zu alter Stärke findet ("Bayern bleibt Bayern"), sieht die Mannschaft von Hansi Flick allerdings nicht mehr so stark wie im vergangenen Jahr, als die Süddeutschen mit dominantem Fußball jeden verfügbaren Titel holten und im gesamten Kalenderjahr nur ein Spiel verloren. Bosz: "Sie haben gegen Gladbach verloren und jetzt im Pokal in Kiel. Es ist nicht mehr dieselbe Mannschaft wie im Vorjahr. Aber sie sind weiterhin die Bayern, auch wenn sie mehr Gegentore bekommen."

Allein drei der bisher 24 Tore, die Manuel Neuer in der Bundesliga kassierte, gehen bisher auf das Konto von Borussia Mönchengladbach, das am Wochenende mit 3:2 gewonnen hatte und die Verwundbarkeit der Bayern erneut klar aufzeigte. Borussia-Trainer Marco Rose will die Münchner allerdings keinesfalls abschreiben. "Bei allem was diskutiert wird, derzeit fehlt den Bayern auch ein bisschen das Spielglück", sagte Rose. Er sieht darin aber keinen Trend für die weitere Saison. "Es wird der Tag kommen, an dem die Bayern wieder bayern-like auftreten. Darauf kann sich jeder verlassen, dass die Jungs wieder zurückkommen". Derzeit liegt der FCB zwei Punkte vor RB, vier vor Leverkusen und neun vor den Gladbachern.