Vier Testspiele, kein Sieg: SSC Neapel schlägt FC Bayern deutlich - Sorge um Kingsley Coman

Weiter kein Sieg für den FC Bayern München in der Saisonvorbereitung: Der deutsche Meister um den neuen Trainer Julian Nagelsmann hat am Samstag eine klare 0:3-Niederlage gegen den italienischen Topklub SSC Neapel vor 10.000 Zuschauern in der Allianz Arena kassiert. Es war das letzte Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt des FCB am kommenden Freitag im DFB-Pokal beim Fünftligisten Bremer SV.

