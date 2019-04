FC Bayern bestätigt Diagnose: So lange fehlt Manuel Neuer - Hummels fällt kurz aus

Der FC Bayern München geht ohne seine Nummer 1 in die entscheidenden Wochen der Bundesliga. Wie der Rekordmeister am späten Sonntagabend mitteilte, wird Manuel Neuer mindestens 14 Tage lang ausfallen und den Bayern somit definitiv in den Meisterschafts- und Pokalspielen gegen Werder Bremen (20. und 24. April) sowie 1. FC Nürnberg (28. April) fehlen. Ob er gegen Hannover 96 am 4. Mai wieder mitwirken kann, ist ungewiss.