FC Bayern bestätigt: Röhl wird Co-Trainer von Niko Kovac - Hasenhüttl-Vertrauter kommt aus Southampton

Niko Kovac bekommt einen weiteren Co-Trainer an die Seite gestellt. Wie der FC Bayern München am Dienstagabend bestätigte, kommt nach Hansi Flick noch ein neuer Assistenztrainer an die Säbener Straße. Danny Röhl kommt vom englischen Premier-League-Klub FC Southampton zum deutschen Rekordmeister. Neben Flick und Kovac-Bruder Robert ist Röhl der dritte Co-Trainer von Cheftrainer Niko Kovac beim FCB.