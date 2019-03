FC Bayern neuer Tabellenführer, BVB-Fans sticheln wegen Hoeneß - Die Netzreaktionen 

BVB-Fans sticheln im Netz gegen FC-Bayern-Präsident Hoeneß

Viele BVB-Fans im Netz wollen den FC Bayern als neuen Tabellenführer aber nicht wirklich anerkennen. Teils mit Augenzwinkern erinnern sie an Aussagen von FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß, der sich in dieser Saison bei Punktegleichstand nicht für Tordifferenzen zu interessieren scheint. So sagte Hoeneß nach dem 10. Spieltag als der FCB Dritter hinter den punktgleichen Gladbachern war: "Aber die haben doch nicht mehr Punkte als wir. Höchstens das bessere Torverhältnis, aber das interessiert mich nicht am zehnten Spieltag. Wollen wir darüber jetzt diskutieren?" Ende Februar bezeichnete Hoeneß seine Bayern in der TV-Sendung "Doppelpass" sogar als Tabellenführer - und das trotz damals noch sechs Tore schlechterer Differenz.