Mourinho, ten Hag oder doch Rangnick? Das muss der neue Trainer des FC Bayern mitbringen

Dass Jose Mourinho deutsch lernt, weiß man inzwischen von Dortmund bis München. Dass sich der portugiesische Trainer-Guru einen Job in der Bundesliga durchaus vorstellen kann, hat er ebenfalls in gewohnt offener Manier kundgetan. Ob er deshalb tatsächlich ein geeigneter Nachfolger für Niko Kovac auf der Bank des FC Bayern München wäre, ist aber eine ganz andere Frage. Schaut man sich den aktuellen Trainermarkt an, gibt es allerdings nicht wirklich viele Kandidaten, die langfristig für den Job beim Rekordmeister infrage kommen.