Nagelsmann kommt, Flick geht: Fakten zum Trainer-Wechsel beim FC Bayern

In München ist man happy. "Die Gespräche mit Julian verliefen sehr partnerschaftlich, sehr konstruktiv. Wir werden viel Freude an ihm haben, davon bin ich überzeugt", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Allein schon Julians Vertragslaufzeit zeigt, wie sehr er sich mit dem FC Bayern identifiziert", meinte Vorstandsmitglied Oliver Kahn. Nagelsmann, der seinen Dienst am 1. Juli antritt, wird jedoch nicht der jüngste Bayern-Trainer der Bundesliga-Historie des Rekordmeisters sein. Denn: Am 23. Juli wird er 34. Als Sören Lerby, allerdings ohne jede Trainer-Erfahrung, im Oktober 1991 Jupp Heynckes ablöste, war der Däne 33 Jahre und acht Monate alt – das Experiment scheiterte krachend. Fünf weitere Fakten zum aktuellen wie zum künftigen Bayern-Trainer: