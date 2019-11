Trainer-Suche beim FC Bayern: Neue Gerüchte um Mauricio Pochettino und Thomas Tuchel

Wer wird neuer Trainer des FC Bayern München ? Die Suche nach einem Coach als Dauer-Lösung beim deutschen Rekordmeister geht trotz der beiden Siege zum Auftakt der Amtszeit von Interimstrainer Hansi Flick offenbar in die nächste Runde. Während die Bild den gerade bei Tottenham Hotspur entlassenen Mauricio Pochettino in den Fokus rückt, und von einem Treffen der Bayern-Bosse mit Vermittler Giovanni Branchini berichtet, vermeldet der Kicker, dass Paris-Saint-Germain-Coach Thomas Thomas Tuchel noch immer Kontakt nach München hat.

Kontakt soll Hasan Salihamidzic auch zu Pochettino haben - und zwar schon etwas länger, berichtet die Bild. Der Bayern-Verantwortliche habe sich mit dem Argentinier noch während dessen Amtszeit bei Tottenham zum Austausch getroffen . So sei Salihamidzic ein Fan des Tempo-Fußballs, für den Pochettino bekannt ist . Auch Sport1 berichtete unlängst über ein längeres Gespräch der beiden im Sommer während des Audi-Cups in München . Laut Kicker soll Pochettino schon 2018 ein Kandidat beim FCB gewesen sein.

Mauricio Pochettino vor Bayern-Wechsel? Trainer machte bereits Erfahrungen mit FCB

Kurios: Wird Pochettino ausgerechnet Nachfolger des Trainers, der ihm die höchste Champions-League -Niederlage seiner Karriere zugefügt hatte? Niko Kovac gewann mit seinen Bayern am 2. Spieltag der Champions League mit 7:2 gegen Tottenham . Etwas mehr als einen Monat später wurde der Kroate beim FCB entlassen. Seitdem befindet sich der FC Bayern auf Trainersuche, wie der neue Präsident Herbert Hainer auf der Jahreshauptversammlung der Münchener bestätigte: "* Der Vorstand kümmert sich jetzt um die Sache und wird versuchen, den besten Trainer für den FC Bayern zu bekommen"*, sagte der Hoeneß-Nachfolger.

Die Bild berichtete am Donnerstag im Zusammenhang mit Pochettino zudem über ein Treffen von Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge mit Giovanni Branchini. Der Italiener soll als Vermittler unter anderem an den Bayern-Verpflichtungen der Trainer Pep Guardiola und Carlo Ancelotti beteiligt gewesen sein.

Trainer-Suche bei den Bayern: Neben Pochettino soll es auch mit Thomas Tuchel Kontakt geben

Ein anderer Trainer wird auch mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht. Wie der Kicker berichtet, soll der Kontakt zwischen dem FC Bayern und Thomas Tuchel nicht abgerissen sein. Der PSG-Coach sei noch immer ein Kandidat von Rummenigge, der ihn schon 2018 zum FCB holen wollte, ehe sich der Ex-BVB-Coach schließlich für Paris entschied. Zuletzt kassierten die Bayern jedoch eine Absage des Trainers, der noch bis 2021 an PSG gebunden ist. "Ich bin nicht interessiert, weil ich Trainer von Paris Saint-Germain bin. Ich habe einen Vertrag und denke nicht an einen anderen Klub", sagte Tuchel Anfang November.