FC Bayern stellt neues Auswärtstrikot vor - Kritik von Fans: "An Langeweile nicht zu überbieten" 

Die Enthüllung der Trikots für die neue Saison beim FC Bayern löst traditionell ein großes Echo bei den Fans aus. Am Samstagvormittag warf der Rekordmeister nach dem Heim-Trikot auch sein neue Auswärts-Jersey auf dem Markt. Es ist schlicht in grau gehalten - Werbepartner, Vereinsemblem sowie Vereinsname, Spielername und die Rückennummer heben sich im knalligen Orange vom Hintergrund ab. Eine Farbkombination, die in ihrer Schlichtheit wenig Kritik hervorruft - sollte man eigentlich meinen.