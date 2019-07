FC Bayern bringt neues Trikot für die Champions League heraus – "Die Nacht gehört uns"

Wenn der FC Bayern zum Abschluss seiner US-Tour beim International Champions Cup auf den AC Mailand trifft, werden die Münchner erstmals in einem neuen Trikot auflaufen, das der Klub am Dienstag vorstellte. Das blaue Jersey ist für die Spiele in der Champions League vorgesehen. "Die Idee für das Trikot ist inspiriert von den großen, historischen Erfolgen des Klubs in der Champions League", heißt es vom deutschen Rekordmeister. Versehen wurde das Shirt zudem mit strahlenden orangen Streifen (die die europäischen Nächte „erleuchten“ sollen) und kontrastierenden Rauten. Das Bayern-Motto soll lauten: „Die Nacht gehört uns!“.

Der FC Bayern in der Champions League: In der vergangenen Saison in silber

Eingeweiht wird das Trikot in der Partie des FC Bayern gegen den AC Mailand am Dienstag (3 Uhr MESZ) in Kansas City, wo der deutsche Rekordmeister mit einem weiteren Sieg für ein erfolgreiches Ende der diesjährigen USA-Reise sorgen kann - und damit für einen erfolgreichen Einstand des Champions-League-Jerseys.

Es komplettiert die Münchner Auswahl des Heim- (Rot) und Auswärtstrikots (Weiß). Nachdem die Bayern in der vergangenen Saison international in silber auftraten, erinnert das Dunkelblau an ein Trikot, das es bereits vor einigen Jahren gab.

