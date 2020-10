Nummern der Bayern-Neuzugänge fix: Choupo-Moting auf den Spuren von Ballack, Sarr wie Salihamidzic

Die Rückennummern der Neuzugänge des FC Bayern stehen fest. Der von Juventus Turin ausgeliehene Rückkehrer Douglas Costa wird wie in seiner Zeit von 2015 bis 2017 bei den Münchnern das Trikot mit der Nummer 11 tragen. Dieses wurde durch die Ausleihe von Michaël Cuisance zu Olympique Marseille frei. Davor hatte James Rodríguez die 11 getragen. Der Brasilianer Costa war am Mittwoch nicht mit dabei, als die anderen neuen Bayern-Profis in München trainierten.