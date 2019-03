Von Bayern umworbener Callum Hudson-Odoi erstmals in englische Nationalmannschaft berufen

Chelsea-Profi Callum Hudson-Odoi steht vor seinem Debüt in der englischen A-Nationalmannschaft. Der von Bayern München umworbene Stürmer ist von England-Trainer Gareth Southgate nachträglich in den Kader für die kommenden EM-Qualifikationsspiele gegen Tschechien und Montenegro berufen worden. Der 18-Jährige sollte eigentlich bei der U21 debütieren, wurde am Montag aber direkt zur A-Nationalmannschaft beordert, nachdem gleich mehrere Spieler der „Three Lions“ ihre Teilnahme verletzungsbedingt absagen mussten.