Bayern-Star Kingsley Coman bricht Länderspielreise der Franzosen verletzt ab

Nächster Rückschlag für Kingsley Coman! Der Flügelstürmer des FC Bayern musste das Camp der französischen Nationalmannschaft vor dem EM-Qualifikationsspiel am Montag gegen Island verletzt verlassen. Wie der Verband des Weltmeisters am Sonntag mitteilte, reiste der 22-Jährige "nach Rücksprache mit dem medizinischen Personal und Trainer Didier Deschamps" nach München zurück, um sich dort weiteren Behandlungen zu unterziehen. Wie lange Coman ausfallen wird, blieb offen.

Bei dem Offensivspieler, der seiner Nationalmannschaft bereits am Freitag zum Quali-Auftakt in Moldawien (4:1) gefehlt hatte, war nach Angaben von Deschamps zunächst von einem "kleinen Problem" ausgegangen worden. Dieses habe sich Coman beim Aufwärmen zugezogen, hatte der Nationaltrainer nach dem Sieg am Freitag gesagt und Hoffnung auf ein schnelles Comeback des Stürmers gemacht. Nach Sky-Angaben habe sich Coman am Sonntag einer MRT-Untersuchung gezogen, anschließend sei die Entscheidung über seine vorzeitige Abreise gefallen.