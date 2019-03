FC Bayern: Das sagt Offensivjuwel Nicolas Pépé zum möglichen Interesse des Rekordmeisters

Rechtsaußen Nicolas Pépé scheint vom Interesse aus München noch nichts mitbekommen zu haben. Ob es Kontakt zu den Bayern gab? "Auf jeden Fall nicht mit mir", sagte er im Interview mit dem französischen TV-Sender Canal+. Sein Berater kümmere sich um solche Angelegenheiten, Pépé sei erstmal auf das Ende der Saison fokussiert. Wie es dann weitergeht ist offen. "Ich habe keine Präferenzen", so der Stürmer. "In Lille zu bleiben oder woanders hinzugehen, ist für mich dasselbe", fährt er fort. Sein dortiger Vertrag läuft offiziell noch bis zum Sommer 2022.

Kommt Pépé anstelle von Hudson-Odoi zum FC Bayern?

Der FC Bayern scheint jedoch zu planen, den 23-Jährigen schon vorher nach München zu holen. Wie die französische Zeitung Le 10 Sport erfahren haben will, soll sich der FCB bereits in Verhandlungen mit dem Außenstürmer-Juwel des OSC Lille befinden. Nachdem sich der Klub bisher vergeblich um einen Transfer von Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea bemüht hatte , steht Pépé jetzt scheinbar als nächstes mögliches Transferziel auf ihrer Liste .

Marktwert von Nicolas Pépé explodiert

Der Mann von der Elfenbeinküste kann bei seinem aktuellen Verein Lille einige Erfolge für sich verbuchen. Pépé gilt als torgefährlich, seine Bilanz von 17 Toren in 29 Spielen kann sich mehr als sehen lassen. Sein Erfolg spiegelt sich auch in seinem Marktwert wieder. In weniger als zwei Jahren ist dieser von 3 auf 40 Millionen (Quelle: Transfermarkt) gestiegen.