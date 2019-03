Bericht: FC Bayern reicht Angebot für Nicolas Pépé ein - Rekord-Ablöse verdoppelt?

Pépé ist der aktuell wohl beste Spieler der Ligue 1, der nicht bei Paris Saint-Germain spielt. Sein Marktwert wird auf 40 Millionen Euro taxiert. In der laufenden Saison erzielte er in 29 Spielen 17 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Damit war er an 60 Prozent aller Lille-Treffer in der französischen Liga beteiligt und hat großen Anteil daran, dass die Nord-Franzosen Tabellenzweiter sind.